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Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей

Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей

Разъяснения по вопросам потребительского законодательства можно будет получить в МФЦ.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проведут в региональных МФЦ бесплатные консультации для граждан.

Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам зашиты прав потребителей, узнать, что делать в случае покупки некачественных товаров, при нарушении сроков оказания или низком качестве услуг.

При наличии подтверждающих документов потребителям помогут подготовить досудебные претензии или исковые заявления. Консультации пройдут в следующий вторник, 2 сентября, по следующим адресам:

  • Тула, проспект Ленина, д. 63,
  • Алексин, пл. Ленина, д. 8,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • Ефремов, пл. Красная, д. 1.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:42 0
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