Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей

Разъяснения по вопросам потребительского законодательства можно будет получить в МФЦ.

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проведут в региональных МФЦ бесплатные консультации для граждан.

Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам зашиты прав потребителей, узнать, что делать в случае покупки некачественных товаров, при нарушении сроков оказания или низком качестве услуг.

При наличии подтверждающих документов потребителям помогут подготовить досудебные претензии или исковые заявления. Консультации пройдут в следующий вторник, 2 сентября, по следующим адресам: