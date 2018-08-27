Сотрудники тульского Роспотребнадзора проконсультируют жителей
Разъяснения по вопросам потребительского законодательства можно будет получить в МФЦ.
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проведут в региональных МФЦ бесплатные консультации для граждан.
Все желающие смогут получить разъяснения по вопросам зашиты прав потребителей, узнать, что делать в случае покупки некачественных товаров, при нарушении сроков оказания или низком качестве услуг.
При наличии подтверждающих документов потребителям помогут подготовить досудебные претензии или исковые заявления. Консультации пройдут в следующий вторник, 2 сентября, по следующим адресам:
- Тула, проспект Ленина, д. 63,
- Алексин, пл. Ленина, д. 8,
- Новомосковск, ул. Московская, д. 7
- Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- Ефремов, пл. Красная, д. 1.
Другие статьи по темам
Место