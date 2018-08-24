В Тульской области закроют 13 городских и районных судов

На рассмотрение в Госдуму 23 августа внесён законопроект об изменении системы судов в Тульской области. В пояснительной записке говорится, что поводом для этого стала неравномерная нагрузка на судей – в отдельных муниципалитетах она разнится почти в полтора раза.

Снизить уровень загруженности судей и сократить сроки рассмотрения дел помогут новые межрайонные суды. Кроме того, по мнению авторов инициативы, новые подразделения укрепят самостоятельность и независимость тульских служителей Фемиды.

В частности, планируется создать межрайонные суды в Алексинском, Плавском, Суворовском, Богородицком, Ефремовском, Одоевском и Щекинском районах. Кроме того, новые районные суды появятся в Кимовске, Новомосковске и Узловой.

Вместе с тем, в Тульской области упразднят 13 судов – в том числе Алексинский городской и Заокский районный. Изменения вступят в силу после принятия и опубликования нового закона.