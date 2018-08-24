новости
новости
Регистрация
В Тульской области закроют 13 городских и районных судов

В Тульской области закроют 13 городских и районных судов

Их полномочия будут переданы новым межрайонным судам.

На рассмотрение в Госдуму 23 августа внесён законопроект об изменении системы судов в Тульской области. В пояснительной записке говорится, что поводом для этого стала неравномерная нагрузка на судей – в отдельных муниципалитетах она разнится почти в полтора раза.

Снизить уровень загруженности судей и сократить сроки рассмотрения дел помогут новые межрайонные суды. Кроме того, по мнению авторов инициативы, новые подразделения укрепят самостоятельность и независимость тульских служителей Фемиды.

В частности, планируется создать межрайонные суды в Алексинском, Плавском, Суворовском, Богородицком, Ефремовском, Одоевском и Щекинском районах. Кроме того, новые районные суды появятся в Кимовске, Новомосковске и Узловой.

Вместе с тем, в Тульской области упразднят 13 судов – в том числе Алексинский городской и Заокский районный. Изменения вступят в силу после принятия и опубликования нового закона.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +2
Другие статьи по темам
Событие
судсудебная системазакроют судыновые судысуды Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле могут признать бесхозным
Мемориал «Защитникам неба Отечества» в Туле могут признать бесхозным
Погода в Туле на выходных: до +26 градусов, облачно, лёгкий ветер
Погода в Туле на выходных: до +26 градусов, облачно, лёгкий ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.