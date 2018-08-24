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Узловская детская школа исскуств попала в ТОП-50 лучших в России
Одним из лучших преподавателей стал педагог тульской художественной школы им. Поленова.
В Министерстве культуры РФ подвели итоги Общероссийских конкурсов «50 лучших детских школ искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств».
Лауреатами стали МБУДО «Узловская детская школа искусств» и преподаватель изобразительного искусства Тульской детской художественной школы им.
Конкурс проходил в два этапа. Министерство культуры Тульской области выбрало претендентов для участия в финальном туре на уровне Министерства культуры России. После подведения итогов Узловская детская школа искусств и Владимир Соломатин стали единственными представителями Тульской области в списке лучших.
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