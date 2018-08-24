30 тульских фермеров подали заявки на гранты от регионального Минсельхоза

22 августа 2018 года в министерстве сельского хозяйства Тульской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору участников фермерских программ.

В рамках заседания комиссии рассмотрено свыше 30 заявок на получение поддержки для начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм, созданных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Финансовая поддержка будет оказана в форме грантов.

Комиссия оценила представленные заявителями проекты, также провела очное собеседование с каждым соискателем на получение гранта.

Итоги конкурса будут подведены и объявлены в ближайшее время.

Кроме того, в связи с увеличением в текущем году объемов финансирования на поддержку фермерских хозяйств, в сентябре 2018 года министерством сельского хозяйства Тульской области планируется проведение дополнительного конкурса по отбору участников фермерских программ.

Дополнительно напомним, что программы по поддержке фермерских хозяйств в форме грантов реализуются в Тульском регионе с 2012 года. За истекшие 6 лет 214 хозяйств стали получателями грантов, на указанные нужды было израсходовано 400 млн. рублей.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2018 году региональным Минсельхозом подготовлен и утвержден приоритетный проект развития малых форм хозяйствования и кооперации на селе.

В рамках этого проекта предусмотрен ряд дополнительных мер поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, включая финансовую помощь на приобретение оборудования для приемки, хранения, переработки молока, доильных роботов, оборудования для производства сыров. Также введена поддержка на покупку крупного рогатого скота мясных пород, вводится помощь на приобретение зерносушильного оборудования.

Названные мероприятия направлены на развитие материально-технической оснащенности малых форм хозяйствование, укреплен их финансовой устойчивости и создание условий для производства продукции для конечного потребителя.