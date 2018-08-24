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Туляк: «Не дайте уничтожить советское панно в Центре психологической помощи!»

Туляк: «Не дайте уничтожить советское панно в Центре психологической помощи!»

Myslo разбирался в ситуации.

В редакцию Myslo обратился туляк с жалобой на руководителя Центра психологической помощи в Заречье. По его словам, директор учреждения хочет избавиться от огромного панно советского времени, украшающего стену холла.

- По её мнению оно старомодно, но всё новое — это хорошо забытое старое. Конечно, это не фреска Микеланджело, но это колоссальный труд! Художник вложил душу! Потратил много времени и сил, чтобы подобрать цвета и набрать из плиточек рисунок на всю стену. Нельзя же ломать, если не можешь сделать лучше. Тем более, что тема космоса всегда будет актуальной, — сетует туляк.

Центр социально-психологической помощи молодежи «Шанс» является структурным подразделением МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина». За комментарием Myslo обратился к директору учреждения Елене Лазаревой.

- Ремонт в помещении Центра социально-психологической помощи «Шанс» не планируется. Вопрос о демонтаже мозаики даже не рассматривается, — сказала Елена Лазарева. – Пусть туляки не переживают, панно останется на месте!

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:50 +10
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