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Полицейские шесть лет искали автоугонщика из Дубны. И нашли
Фото kolesa.ru.

Полицейские шесть лет искали автоугонщика из Дубны. И нашли

Злоумышленнику назначено наказание — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Одоевский районный суд признал виновным 38-летнего жителя п. Дубна в совершении 2 преступлений по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».

В ноябре 2012 года в п. Дубна осужденный увидел автомобиль ВАЗ-21074, припаркованный на стоянке у дома № 7 по ул. Л. Толстого, проник внутрь салона, разобрал замок зажигания, перемкнув провода, завел двигатель и скрылся с места преступления. Доехав на угнанном автомобиле до гаражного кооператива, мужчина увидел автомобиль ВАЗ-2106, в салоне которого находился ключ. Злоумышленник воспользовался ситуацией, завел двигатель и доехал на этом автомобиле до 5 км. автодороги Дубна-Поречье-Бабошино Дубенского района.

Преступления были выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя 6 лет после их совершения.

Выяснилось, что после совершения этих преступлений мужчина был осужден по другой статье. По совокупности преступлений с присоединением неотбытой части наказания по другому приговору суда злоумышленнику назначено наказание — 7 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, приговор не вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:47 +1
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Место
Одоевский районТульская область

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