Осенью в Туле высадят 7500 кустарников, 400 деревьев и 45 тысяч цветов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Работы по озеленению будут продолжаться вплоть до первых заморозков.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин провел выездное совещание в одном из областных питомников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал для озеленения Тулы будет поставляться из питомника, находящегося в Веневском районе.

Этой осенью планируется высадить более 45 тысяч многолетних цветов (тюльпаны, ирисы, крокусы), более 400 деревьев (клены, сирень, липы), более 7500 кустарников (барбарис, спирея, пузыреплодник).

В администрации города принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. Владислав Галкин ознакомился с ассортиментом питомника, согласовал планы поставки цветов, деревьев и кустарников для озеленения тульских улиц.