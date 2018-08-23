Осенью в Туле высадят 7500 кустарников, 400 деревьев и 45 тысяч цветов
Работы по озеленению будут продолжаться вплоть до первых заморозков.
Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин провел выездное совещание в одном из областных питомников. По итогам проведенного аукциона посадочный материал для озеленения Тулы будет поставляться из питомника, находящегося в Веневском районе.
Этой осенью планируется высадить более 45 тысяч многолетних цветов (тюльпаны, ирисы, крокусы), более 400 деревьев (клены, сирень, липы), более 7500 кустарников (барбарис, спирея, пузыреплодник).
В администрации города принято решение о посадке большего количества многолетних цветов и кустарников. Владислав Галкин ознакомился с ассортиментом питомника, согласовал планы поставки цветов, деревьев и кустарников для озеленения тульских улиц.