На улице Руднева в Туле ограничено движение транспорта
Планируйте свои маршруты заранее и выбирайте пути объезда.
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что в порядок ограничения движения на улице Руднева внесены изменения.
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме трамвайного транспорта:
- 22 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Шевченко до ул. Циолковского,
- 23 августа с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Циолковского до ул. Агеева
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:
- 23 и 24 августа с 9.00 до 16.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,
- 25 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (нечетная сторона) на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,
- 26 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (четная сторона) на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.
Работа общественного транспорта тоже будет скорректирована.
Трамваи:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Количество единиц
|
Схема движения
|
Рабочие дни
|
Выходные дни
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
5
|
4
|
Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая.
|
7
|
5
|
пос. Менделеевский – пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
|
4
|
4
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп.
|
5
|
5
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина – пос. Менделеевский.
Автобусы:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Время
|
Схема движения
|
55
|
Ивановские дачи – 12 проезд (Мясново)
|
с 8.00 до 23.00
|
ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.