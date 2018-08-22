На улице Руднева в Туле ограничено движение транспорта

Планируйте свои маршруты заранее и выбирайте пути объезда.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что в порядок ограничения движения на улице Руднева внесены изменения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме трамвайного транспорта:

22 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Шевченко до ул. Циолковского,

23 августа с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Циолковского до ул. Агеева

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:

23 и 24 августа с 9.00 до 16.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,

25 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (нечетная сторона) на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,

26 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (четная сторона) на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Работа общественного транспорта тоже будет скорректирована.

Трамваи:

№ Наименование маршрута Количество единиц Схема движения Рабочие дни Выходные дни 12 пос. Менделеевский – ул. Штыковая 5 4 Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая. 7 5 пос. Менделеевский – пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького. 13 ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский 4 4 Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп. 5 5 Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина – пос. Менделеевский.

Автобусы: