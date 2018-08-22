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На улице Руднева в Туле ограничено движение транспорта

На улице Руднева в Туле ограничено движение транспорта

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Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы сообщает, что в порядок ограничения движения на улице Руднева внесены изменения.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме трамвайного транспорта:

  • 22 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Шевченко до ул. Циолковского,
  • 23 августа с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева на участке от  ул. Циолковского до ул. Агеева

 

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • 23 и 24 августа с 9.00 до 16.00 по ул. Николая Руднева на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,
  • 25 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (нечетная сторона) на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева,
  • 26 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Николая Руднева (четная сторона) на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Работа общественного транспорта тоже будет скорректирована.

Трамваи:

Наименование маршрута

Количество единиц

Схема движения

Рабочие дни

Выходные дни

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

5

4

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького – ул. Штыковая.

7

5

пос. Менделеевский – пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького.

13

ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

4

4

Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп.

5

5

Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина – пос. Менделеевский.

Автобусы:

Наименование маршрута

Время

Схема движения

55

Ивановские дачи –  12 проезд (Мясново)

с 8.00 до 23.00

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:29 +1
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Место
Тулаулица Николая Руднева

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