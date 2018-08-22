Туляков ждет самая холодная ночь августа

Фото из архива Myslo.

Столбики термометров опустятся до +8°C. Но похолодание будет недолгим.

Ночь со среды на четверг станет самой холодной за весь последний месяц лета. По данным Гидрометцентра, в Тульской области минимальная температура воздуха составит всего +8°C. Ветер северо-западный, до 3 м/с.

Потепление придет уже в пятницу — в ночные часы до 9 градусов тепла, днем — до +24°C. В последние выходные лета туляков ждет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +27°C, ночью — до +10°C.