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Туляков ждет самая холодная ночь августа
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет самая холодная ночь августа

Столбики термометров опустятся до +8°C. Но похолодание будет недолгим.

Ночь со среды на четверг станет самой холодной за весь последний месяц лета. По данным Гидрометцентра, в Тульской области минимальная температура воздуха составит всего +8°C. Ветер северо-западный, до 3 м/с.

Потепление придет уже в пятницу — в ночные часы до 9 градусов тепла, днем — до +24°C. В последние выходные лета туляков ждет переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +27°C, ночью — до +10°C.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:00 +3
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