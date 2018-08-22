Фестиваль «Школодром-2018»: Знакомьтесь, команда «Весёлая семейка»!

На участие в семейном баттле подала заявку еще одна тульская семья.

В команде «Весёлая семейка» четыре участника:

Дмитрий Денисов,

Станислава Денисова, 8 лет

Папа Олег Денисов,

Мама Анна Денисова.

Девиз: «Мы ребята просто класс, можем сдвинуть аж КамАЗ!»

Все вместе они точно это сделают! Болеем за «Весёлую семейку»!

школодром

А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.

На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.

Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.

Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы ФС РФ, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия».

А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.

Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru ) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».

В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.

что ждет туляков на празднике

Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.

Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.

Компания « Ростелеком » проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно! Академия ШАГ » подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.

Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!

Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.

Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.

Официальные партнеры праздника

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);

активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);

мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.

зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).

Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.

На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!

сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература. Участников семейного баттла ждут подарки от— энциклопедии для детей, научная и художественная литература.

Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест. приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.

Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей. И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами отдля детей.