Фестиваль «Школодром-2018»: Знакомьтесь, команда «Весёлая семейка»!
На участие в семейном баттле подала заявку еще одна тульская семья.
В команде «Весёлая семейка» четыре участника:
Дмитрий Денисов,
Станислава Денисова, 8 лет
Папа Олег Денисов,
Мама Анна Денисова.
Девиз: «Мы ребята просто класс, можем сдвинуть аж КамАЗ!»
Все вместе они точно это сделают! Болеем за «Весёлую семейку»!
школодром
А мы напоминаем, что 2 сентября в ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится ставший уже традиционным школьный фестиваль для детей и их родителей «Школодром». Организаторы праздника — газета «Слобода» и портал Myslo.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка.
Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
Команда, которая займет второе место, получит замечательный планшет — приз от Виктора Дзюбы, депутата Государственной Думы ФС РФ, члена президиума Генсовета партии «Единая Россия».
А за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник. Кроме того, еще огромное количество призов приготовили для каждой участвующей команды, независимо от результата, наши партнеры и спонсоры.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru (копию, пожалуйста, отправьте на koroleva_u@bk.ru) с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.
что ждет туляков на празднике
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
Для самых смелых и отважных участников Росгвардия подготовит полосу препятствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
Ну и конечно, свои способности покажут собаки-сыщики.
Официальные партнеры праздника
Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.
От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.