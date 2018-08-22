В Алексине маршрутка насмерть сбила пенсионера

21 августа в 17.45 в Алексине на ул. Мира 52-летний водитель автобуса «Форд Транзит» совершил наезд на 84-летнего мужчину. По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход был доставлен в районную больницу, где скончался от полученных травм.

Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами.

Особого внимания требуют юные и пожилые пешеходы. Помните, они могут неправильно оценить направление и скорость движения автомобиля.

За нарушение Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам автомобилистам грозит штраф — от 1 500 рублей до 2 500 рублей.