В Туле ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги на ул. Руднева
Публикуем схему движения.
С 22 по 26 августа для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонтно-восстановительных работ по ул. Николая Руднева будут введены ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме трамвайного транспорта:
а) 22 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Шевченко до ул. Циолковского;
б) 23 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Циолковского до ул. Агеева.
Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:
а) 25 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева (нечетная сторона) на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева;
б) 26 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева (четная сторона) на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.
Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.
Трамваи:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
12
|
пос. Менделеевский – ул. Штыковая
|
Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
|
пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп-пос. Менделеевский
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский
Автобусы:
|
№
м-та
|
Наименование маршрута
|
Время
|
Схема движения
|
55
|
Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)
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с 08:00 до 23:00
|
ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова