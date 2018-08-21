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В Туле ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги на ул. Руднева
Фото из архива Myslo.

В Туле ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги на ул. Руднева

Публикуем схему движения.

С 22 по 26 августа для обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонтно-восстановительных работ по ул. Николая Руднева будут введены ограничения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме трамвайного транспорта:

а) 22 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Шевченко до ул. Циолковского;

б) 23 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Циолковского до ул. Агеева.

Запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 25 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева (нечетная сторона) на участке от ул. Станиславского до ул. Агеева;

б) 26 августа с 8.00 до 23.00 по ул. Н. Руднева (четная сторона) на участке от ул. Агеева до ул. Станиславского.

Движение транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

Трамваи: 

№ 
м-та

Наименование маршрута

Схема движения

12

пос. Менделеевский – ул. Штыковая

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького

 

13

ст. Металлург – Красный Перекоп - пос. Менделеевский

Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп-пос. Менделеевский

Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина-пос. Менделеевский

Автобусы:

м-та

Наименование маршрута

Время

Схема движения

55

Ивановские дачи -  12 проезд (Мясново)

с 08:00 до 23:00

ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:19 +4
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