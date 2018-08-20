За минувший уик-энд в Тульской области сотрудники ГИБДД задержали 37 пьяных водителей

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Семеро из них уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение.

17, 18 и 19 августа инспекторы регионального ГИБДД выявили на дорогах области 37 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

24 из них привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 13 — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Среди задержанных пьяных водителей семь человек ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

По всем фактам инспекторы ГИБДД составили административные материалы. Решение о мере наказания каждого из нетрезвых водителей вынесет суд.

буква закона

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.