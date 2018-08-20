новости
новости
Регистрация
За минувший уик-энд в Тульской области сотрудники ГИБДД задержали 37 пьяных водителей
Фото stolica-s.su.

За минувший уик-энд в Тульской области сотрудники ГИБДД задержали 37 пьяных водителей

Семеро из них уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение.

17, 18 и 19 августа инспекторы регионального ГИБДД выявили на дорогах области 37 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

24 из них привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 13 — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Среди задержанных пьяных водителей семь человек ранее уже привлекались к ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

По всем фактам инспекторы ГИБДД составили административные материалы. Решение о мере наказания каждого из нетрезвых водителей вынесет суд.

буква закона

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДрейдпьяные водителимедосвидетельствованиелишение правштраф
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За кражу колбасы, сыра и шоколадок туляк проведет 1,5 года в колонии
За кражу колбасы, сыра и шоколадок туляк проведет 1,5 года в колонии
Под Ефремовом «Мазда» протаранила отбойник
Под Ефремовом «Мазда» протаранила отбойник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.