За кражу колбасы, сыра и шоколадок туляк проведет 1,5 года в колонии
Общая сумма похищенного составила чуть более 3 000 рублей.
Центральный районный суд Тулы признал виновным ранее судимого жителя Ленинского района по статьям «Кража» (тайное хищение чужого имущества) и «Грабеж» (открытое хищение чужого имущества).
10 мая 2018 года мужчина, находясь в торговом зале магазина в пос. Южный, тайно похитил сыр и четыре палки колбасы на общую сумму 2661,65 рубля.
По совокупности преступлений суд назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда в законную силу не вступил.