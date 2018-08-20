За кражу колбасы, сыра и шоколадок туляк проведет 1,5 года в колонии

Общая сумма похищенного составила чуть более 3 000 рублей.

Центральный районный суд Тулы признал виновным ранее судимого жителя Ленинского района по статьям «Кража» (тайное хищение чужого имущества) и «Грабеж» (открытое хищение чужого имущества).

10 мая 2018 года мужчина, находясь в торговом зале магазина в пос. Южный, тайно похитил сыр и четыре палки колбасы на общую сумму 2661,65 рубля.

Спустя время, 21 мая , подсудимый в том же магазине похитил из торгового зала 11 плиток шоколада «Аленка» весом по 200 г, на общую сумму 741,95 рубля. Действия злоумышленника сотрудница магазина пресекла и потребовала вернуть похищенное имущество. Однако тот с места преступления скрылся вместе с похищенным.

По совокупности преступлений суд назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда в законную силу не вступил.