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Под Ефремовом «Мазда» протаранила отбойник
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Ефремовом «Мазда» протаранила отбойник

Пострадали водитель и 16-летняя девушка.

17 августа в 7.00 на 297 километре автодороги М-4 «Дон» (недалеко от Ефремова) 59-летний водитель автомобиля «Мазда 3», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.
 
В ДТП пострадали водитель «Мазды» и его 16-летняя пассажирка. В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшие с различными травмами были доставлены в районную больницу, где после оказания медицинской помощи были отпущены домой.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:33 +1
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