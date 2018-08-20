Под Ефремовом «Мазда» протаранила отбойник

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 августа в 7.00 на 297 километре автодороги М-4 «Дон» (недалеко от Ефремова) 59-летний водитель автомобиля «Мазда 3», по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В ДТП пострадали водитель «Мазды» и его 16-летняя пассажирка. В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшие с различными травмами были доставлены в районную больницу, где после оказания медицинской помощи были отпущены домой.