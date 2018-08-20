В ЦПКиО имени Белоусова туляки смогут бесплатно проверить здоровье

Профилактическое мероприятие пройдёт в рамках реализации комплекса мер, направленных на сохранение здоровья мужчин.

В субботу, 25 августа, с 12.00 до 16.00, часов в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова состоится профилактическая акция «Я здоров!».

Туляки смогут пройти бесплатное медицинское обследование в медицинских комплексах и проконсультироваться у специалистов. В передвижных комплексах будут организованы следующие обследования:

аутофлуоресцентная стоматоскопия и дерматоскопия с целью ранней диагностики заболеваний полости рта и кожи,

маммография для женщин старше 39 лет,

ультразвуковое исследование молочных желез для женщин моложе 39 лет,

флюорография легких,

электрокардиография,

экспресс-диагностика на онкомаркеры (ПСА) с целью выявления патологии предстательной железы,

экспресс-диагностика на определение глюкозы и холестерина в крови.

В выездном центре здоровья все желающие смогут измерить частоту пульса и насыщение крови кислородом, определить уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе у курильщиков, провести оценку функции дыхательной (спирометрия) и сердечно-сосудистой систем (кардиовизор).

На фонтанной площади в этот день будут организованы спортивно-развлекательные зоны для взрослых и детей, мастер-классы по оказанию неотложной помощи, ярмарка полезных продуктов и многое другое.