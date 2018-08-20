новости
новости
Регистрация
На улице Степанова в Туле сгорела «Лада Веста»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Степанова в Туле сгорела «Лада Веста»

У машины повреждены передняя часть кузова и моторный отсек.

В 16.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании «Лады Весты», припаркованной на улице Степанова. На место был направлен пожарный расчет ПСЧ-3.

В 16.38 пожарные приступили к ликвидации горения, огонь был потушен за четыре минуты. Никто не пострадал. У машины выгорели моторный отсек и передняя часть кузова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
пожарсгорел автомобильГУ МЧС России по Тульской областивозгорание машины
Место
Тулаулица Степанова

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульском «Газоне» пройдёт телешоу «Подмосковные вечера»
На тульском «Газоне» пройдёт телешоу «Подмосковные вечера»
В ЦПКиО имени Белоусова туляки смогут бесплатно проверить здоровье
В ЦПКиО имени Белоусова туляки смогут бесплатно проверить здоровье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.