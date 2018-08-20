На улице Степанова в Туле сгорела «Лада Веста»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

У машины повреждены передняя часть кузова и моторный отсек.

В 16.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании «Лады Весты», припаркованной на улице Степанова. На место был направлен пожарный расчет ПСЧ-3.

В 16.38 пожарные приступили к ликвидации горения, огонь был потушен за четыре минуты. Никто не пострадал. У машины выгорели моторный отсек и передняя часть кузова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.