Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
На улице Степанова в Туле сгорела «Лада Веста»
У машины повреждены передняя часть кузова и моторный отсек.
В 16.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании «Лады Весты», припаркованной на улице Степанова. На место был направлен пожарный расчет ПСЧ-3.
В 16.38 пожарные приступили к ликвидации горения, огонь был потушен за четыре минуты. Никто не пострадал. У машины выгорели моторный отсек и передняя часть кузова.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человека и 1 единица техники. Причина пожара устанавливается.
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