В Тульской области зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за последние годы

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20 августа на оперативном совещании у губернатора Тульской области обсуждали проблему безработицы в регионе.

Региональный министр труда и социальной защиты Андрей Филиппов рассказал, что ведомство ежедневно проводит мониторинг численности безработных граждан. При этом особое внимание уделяется молодым специалистам и людям предпенсионного возраста. На сегодняшний день Тульская область находится в лидерах Центрального федерального округа по низкому уровню безработицы. По состоянию на 1 августа в службе занятости региона зарегистрировано 0,49% трудоспособных жителей региона (3 800 человек, что почти на 1 000 меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Это меньше, чем за предыдущие годы.

На сегодняшний день в регионе 22 600 вакансий, из них почти 16 200 — рабочие профессии.

Андрей Филиппов отметил, что по коэффициенту напряженности наш регион также является лидером в Центральном федеральном округе — на одного безработного приходится порядка пяти вакансий.

За текущий год в службу занятости обратилось порядка 16 200 граждан, ищущих работу. По итогам проведенной работы трудоустроены около 10 600 человек, с остальными сейчас ведется работа. 1 757 человек направлены на обучение по 29 специальностям, востребованным на рынке труда: водитель автомобиля различных категорий, кладовщик, машинист автомобильного крана, машинист экскаватора, менеджер по персоналу, оператор станков с программным управлением, парикмахер, повар, тракторист, электросварщик и другие.

Порядка 70% из них трудоустроены по окончанию обучения.

За это же время 110 пенсионеров прошли курсы повышения квалификации, такую же программу прошли около 100 жителей региона предпенсионного возраста.

Особое внимание при организации обучения уделяется инвалидам. С начала года на обучение было направлено 93 человека с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее востребованными были такие профессии как: бухгалтер, оператор ЭВМ, оператор котельной и кладовщик.

Отдельное внимание в регионе уделяется трудоустройству женщин, находящихся в декретном отпуске. Переобучение ежегодно проходят порядка 370 молодых мам.

Андрей Филиппов подчеркнул, что динамика уровня безработицы определяется не только количеством граждан, зарегистрированным в Центре занятости, но и по методике международной организации труда. Это показатель того, как люди сами оценивают уровень безработицы в регионе. По данному показателю в регионе на сегодняшний день уровень безработицы составляет 3,6%.

На активную политику занятости в Тульской области из средств федерального и регионального бюджетов выделено порядка 411 млн рублей. Эти средства идут на выплаты пособий по безработице и проведение мероприятий, направленных на переобучение граждан, выплаты пособий, связанных со стажировкой и открытием собственного дела. В таких мероприятиях за 7 месяцев текущего года приняли участие порядка 93 000 человек.

С начала 2018 года трудоустроены 4 200 несовершеннолетних жителей Тульской области. Работодателями выплачивалась зарплата пропорционально отработанному времени с соблюдением норм соглашения о минимальной оплате труда в регионе. Также из средств областного бюджета подросткам выплачивалась материальная поддержка.

Предусмотрена также и программа стажировки выпускников в целях приобретения ими опыта и навыков работы по полученной профессии под руководством наставников. За 7 месяцев центром занятости было трудоустроено порядка 57 выпускников. В данном случае из бюджета региона наставникам осуществляется доплата в размере 50% от заработной платы молодых специалистов.

В общественных работах с начала года приняли участие более 1 000 человек, в том числе 148 безработных граждан.

Также органами занятости населения оказывается поддержка безработным гражданам, решившим открыть свое собственное дело. В текущем году 351 безработных граждан получили необходимые консультации, 78 — оформили предпринимательскую деятельность и получили единовременную финансовую помощь — 117 000 рублей.

По-прежнему самым коротким путем к заполнению свободных рабочих мест на предприятиях являются ярмарки вакансий. В 2018 году центр занятости провел 283 таких мероприятий, по результатам которых работу нашли 2 400 человек.

Для расширения возможности электронного взаимодействия соискателей и работодателей в 2017 году запущен в работу интерактивный портал службы занятости, что обеспечило получение услуг в сфере занятости в электронном виде в режиме онлайн. Клиенты получают на интерактивном портале доступ к региональному банку вакансий для самостоятельного поиска подходящей работы. Работодатели могут полностью перейти на электронное взаимодействие, используя сервисы «Личного кабинета», реализованного на данном портале.

Для повышения уровня трудоустройства гражданам, ищущем работу, предоставляется возможность поиска работы через федеральный портал «Работа в России». На базе данного портала создана Общероссийская социальная сеть деловых контактов — это основной формат общения работников, соискателей, работодателей и образовательных организаций.

В целях обеспечения трудоустройства безработных граждан министерством труда и соцзащиты Тульской области осуществляется разработка и реализация активных программ занятости в соответствии с госпрограммой «Содействие занятости населения Тульской области». Активные программы занятости играют важнейшую профилактическую роль в плане предупреждения безработицы: позволяют гражданам вовремя узнать о новых вариантах продолжения карьеры, пройти переподготовку, сориентировать молодых людей при выборе специальности.