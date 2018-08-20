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Шопинг с интернетом, когда ждать 5G и сколько трафика может скачать директор

Шопинг с интернетом, когда ждать 5G и сколько трафика может скачать директор

Если мы с вами перед ремонтом изучаем интернет-сайты по строительству, то сотовые операторы к такому росту активности готовятся по-своему.

Чем занимаются туляки летом? Как показывает практика, кроме путешествий, строительством и ремонтом. Интересно, что только в одном из крупных торговых центров посетители стали в 5 раз больше использовать мобильный интернет. И это неудивительно: без этого блага цивилизации практически невозможно представить подготовку и сам процесс. Особенно удобно выйти в сеть прямо в магазине, выбирая и читая отзывы, к примеру, на материалы для отделки.

И если мы с вами перед ремонтом изучаем интернет-сайты по строительству, то сотовые операторы к такому росту активности готовятся по-своему. О том, какие работы перед летним сезоном сделала Tele2 в районе «Леруа Мерлен» и не только, рассказал директор макрорегиона «Центр» компании Денис Маликов.

Денис Маликов

Денис Маликов

- В районе Рязанского шоссе мы усилили сигнал сотовой сети. Как результат — в микрорайоне Левобережном и расположенном там «Леруа Мерлен» скорость передачи данных выросла в несколько раз. Теперь из торгового центра туляки могут стримить в мессенджеры, обсуждая с близкими варианты плитки или других стройматериалов. Также стабильный прием сигнала у нас и в других крупных ТЦ города, к примеру, «Макси», «Метро», «Гостиный двор», «Зельгрос».

А вообще в планах компании — обеспечить качественным интернетом территорию всей Тулы. Причем не только на улицах или на открытых площадках, но и в старинных домах, характерных толстыми стенами, — а таких очень много в исторической части города.

 

Не забываем и про область, в среднем каждый месяц мы запускаем услуги скоростного интернета еще в 8−9 населенных пунктах.

На вопрос про 5G и возможные сроки запуска технологии в Туле, Денис отвечает, что проект еще находится в «лаборатории», то есть в стадии финальной разработки и формирования стандарта. В июле прошлого года совместно с Nokia оператор уже протестировал работу сетей пятого поколения и проработал сценарии их использования. При этом мобильные операторы и поставщики оборудования прогнозируют, что первые массовые внедрения этой технологии начнутся в 2020—2021 гг.

- По сути, сети пятого поколения будут нужны в основном для «интернета вещей», — отмечает Денис. — Для платежных и бытовых приборов, техники, что часто называется емким термином «машины». А обычным пользователям все же пока не нужны сверхвозможности в новом стандарте. На современном этапе это избыточный ресурс даже для продвинутого пользователя.

Интересно, повлияет ли огромная скорость, с которой будут передаваться данные, на стоимость услуг? Ведь совсем недавно модный пенсионер из видеоролика Tele2 сообщил, что оператор гарантирует лучшую цену. Денис пояснил, что это последовательное воплощение концепции «Других правил».

- Мы обеспечиваем тулякам максимально выгодные условия, предлагая оригинальный и привлекательный по наполнению продукт. Наши клиенты это ценят, и мы видим подтверждение тому в цифрах. Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего оператора на 15 пунктов.

Кстати, сотрудники оператора пользуются ровно тем же, что и обычные клиенты. Денис поделился, что больше всего ему нравится в Tele2:

- Я за тарифы-конструкторы! Мне нравится возможность самому менять объем минут, интернета и SMS. Например, сегодня я понимаю, что всю неделю буду качать трафик и почти не буду звонить, — настраиваю в личном кабинете нужный для себя набор услуг. А потом обстоятельства меняются, и я опять-таки могу поменять параметры тарифа. Это очень удобно, ведь для настройки не надо никуда ходить, никуда звонить.

По словам Дениса, сам он времени в сети проводит не так много.

- В основном в интернете нахожусь в дороге — в командировки, например. Из соцсетей использую Instagram и Facebook, но трафик в них и во всех популярных мессенджерах у Tele2 бесплатный. Смотрю Stories, читаю новости коллег и друзей, — перечисляет он. — В месяц в среднем расходую 25 Гб трафика, но, если не хватает — иногда «докидываю» еще 10 Гб.

Ну, а выходные Денис с семьей предпочитает проводить за активными видами отдыха, тут уж не до телефона.

- Рекомендую и читателям иногда отвлекаться от смартфона, тем более, что сейчас такая прекрасная погода.

Судя по прогнозу, который опубликован в интернете, погода продолжит нас радовать теплой осенью. Самое время успеть закончить строительство или ремонт, отдохнуть за городом или сходить за грибами. А Tele2 в этом поддержит, ведь покрытие оператора позволит следовать любому маршруту, проложенному на смартфоне.

сегодня, в 13:32
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Место
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