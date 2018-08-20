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Сотрудники УАТН проверят асфальтовое покрытие 416 тульских дворов
Фото из архива Myslo.

Сотрудники УАТН проверят асфальтовое покрытие 416 тульских дворов

Проверка завершится 17 сентября.

Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы совместно с главными управлениями по территориальным округам продолжают проверки придомовых территорий в областной столице.

На сегодняшний день специалисты уже обследовали большую часть тульских дворов. Всего в областной столице расположен 3081 многоквартирный дом. На 1984 придомовых территориях состояние асфальтового покрытия удовлетворительное, на 627 требуется капитальный ремонт, на 416 — текущий ремонт.

До 17 сентября сотрудники УАТН проверят еще 416 придомовых территорий. По результатам проверки будут приняты меры.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:52 +1
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