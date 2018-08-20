Погода в Туле 21 августа: дожди, грозы, до 26 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачность с прояснениями.

Ночью и днем дождь, местами сильный (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 8 мм). Ожидаются грозы. Ветер юго-западный, западный ночью 6-11 м/с, днём порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.