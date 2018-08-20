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На улице Шишкова в Туле сгорела половина жилого дома
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Шишкова в Туле сгорела половина жилого дома

С огнём боролись 14 спасателей. На ликвидацию возгорания потребовалось 10 минут.

В 15.56 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дома на двух хозяев, расположенного на улице Шишкова. На место происшествия незамедлительно выехали пять пожарных расчетов.

Прибыв на место в 16.06, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за десять минут, пострадавших нет. Половина дома выгорела, по всей площади уничтожена кровля. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:31 +2
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Место
Тулаулица Шишкова

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