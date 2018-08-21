Джамбулат Хатуов: «Никакие заградительные пошлины на зерновые мы не рассматриваем»

Фото Дмитрия Дзюбина

Два дня, 18-19 августа 2018 года, в Тульском кремле проходил первый региональный этап общероссийского фестиваля еды «СВОЁ», организованного Россельхозбанком при поддержке правительства Тульской области.

Более ста крестьянских и фермерских хозяйств Тульской области и соседних регионов представили продукцию собственного производства. Это был настоящий праздник и для сельхозпроизводителей, и для горожан.

На фестиваль приехал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Как пояснил он в приветственном слове, приехал с официальным визитом – не только познакомиться с местными фермерами и попробовать их продукцию в непринужденной атмосфере фестиваля, но и обсудить с сельхозпроизводителями развитие аграрного сектора страны и региона в частности, рассказать о новых формах господдержки сельхозпроизводителей.

– За последние годы Тульская область стремительно развивает агропромышленный комплекс. В регионе активно реализуются крупные инвестиционные проекты по производству мяса, молока, овощей, готовятся проекты по производству грибов и овощей в закрытом грунте. Агропромышленный комплекс Тульской области стал ведущим в ЦФО, – отметил успехи региона первый замминистра минсельхоза.

Для справки. В сравнении с первым полугодием прошлого года производство продукции сельского хозяйства в Тульской области увеличилось на 7,6%. По словам зампреда правительства Тульской области – министра сельского хозяйства Дмитрия Миляева, традиционно для этого периода года рост обеспечен за счет увеличения производства продукции животноводства. Производство молока во всех категориях хозяйств выросло на 4,4%, на сельхозпредприятиях и в фермерских хозяйствах – на 5,3%. Увеличилось и производство мяса.

Затем Джамбулат Хатуов перешел к главным вопросам, на которые, по его словам, хотят получить ответы все аграрии страны:

– На сегодняшний день страна собрала уже 70 млн тонн зерновых. По прогнозу экспертов, в этом году урожай будет на уровне 100-105 млн тонн. После тяжелых испытаний предыдущих лет мы сейчас в достаточно благоприятном положении благодаря сложившейся погоде. Ответственно заявляю главное – никаких инициатив в отношении заградительных пошлин на зерновые мы не рассматриваем. Конъюнктура цен на зерновые связана с конъюнктурой мировых цен, и, надеемся, это в определенной степени смягчит последствия сложного прошлого года.

Пояснил Джамбулат Хатуов ситуацию и с компенсацией цен на топливо. 5 млрд рублей, которые выделены аграриям решением Правительства Российской Федерации из резервного фонда на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горючее, уже на счетах казначейств в регионах. В ближайшее время эти средства поступят на счета аграриев согласно их отчетам по затратам весенне-полевых работ. Безусловно, затраты больше, чем 5 млрд руб., – около 12 млрд руб. И Минсельхоз РФ рассчитывает, что это не финальная цифра, еще будет поддержка. С такой инициативой выходил на правительство министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

– Имею поручение министра также озвучить еще очень приятную новость для всех аграриев. Это инициатива двух министров – сельского хозяйства и промышленности – увеличить скидки на отечественную сельхозтехнику до 30%. Это предложение сейчас в стадии окончательной проработки, решение будет принято в ближайшие 10 дней, – поделился еще одной доброй новостью Джамбулат Хатуов.

Суть инициативы такова: c 15 августа производители всей сельскохозяйственной техники, работающие по постановлению Правительства №1432 (Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. №1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники». – Прим. авт.) будут предоставлять скидку на свою продукцию в размере 25-30%. Те компании, которые уже находятся в стадии заключения договоров, получат предложения по снижению цены. Напомним, сейчас скидка составляет 15%. Серьезный вопрос – льготные кредиты на модернизацию. На сегодняшний день Минсельхоз РФ располагает средствами в объеме 10 млрд руб., чтобы субсидировать аграриям покупку сельхозтехники. Для этой большой работы уполномочены 54 российских банка.

– С 20 августа мы принимаем заявки от регионов на получение таких кредитов. Льготное кредитование как механизм постоянно совершенствуется. Объём коротких инвестиционных кредитов в следующем году будет увеличен более чем на 300 млрд руб. – чтобы удовлетворить всех желающих. Мы будем активно поддерживать молочное производство с возмещением затрат до 30%. Поддержку получат производства овощей в закрытом грунте, селекционно-генетические центры, селекционно-свиноводческие центры и производство баранины на промышленной основе. Такие инициативы есть во многих регионах, в том числе и в Тульской области. Для садоводов предусмотрена поддержка в 1,3 млрд руб. – на возмещение понесенных затрат, – заявил Джамбулат Хатуов.

Он отметил успехи Тульской области:

– Регион очень стабильно и гармонично развивает аграрный сектор. И в ЦФО Тульская область заняла свою нишу, уверенно наращивая свои объемы. Уверен, это заслуга региональных властей, но еще больше – аграрного сообщества. Спасибо вам за такую работу! Спасибо за трудолюбие и профессионализм. На фестивале фермеров мы говорим о малых формах хозяйствования, но здесь представлены и флагманы АПК. И я точно знаю – победить можно только сообща. Перед нами стоит задача – за 5 лет увеличить в два раза объем экспортного потенциала. Разработана программа господдержки экспортеров, создан российский экспортный потенциал. Уверен, мы с этой задачей справимся!