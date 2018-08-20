В Туле в подземном переходе на проспекте Ленина ограбили уличного музыканта

Фото из архива Myslo.

В субботу в полицию обратился 20-летний туляк — уличный музыкант. Он заявил, что в подземном переходе на пересечении пр. Ленина и ул. Станиславского вечером на него напал неизвестный и отобрал деньги. Нанесенный ущерб составил 550 рублей.

– Наряды патрульно-постовой службы полиции, находившиеся вблизи места происшествия, получили информацию о похитителе и приняли меры для его обнаружения, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области. — В кратчайшие сроки полицейские выявили мужчину, внешний вид которого соответствовал сведениям из ориентировки.

Подозреваемым оказался 40-летний безработный ранее судимый мужчина. По предварительным данным, злоумышленник решил ограбить музыканта внезапно. В полиции возбуждено уголовное дело.