Рейд ГИБДД: за неправильную перевозку детей оштрафованы 6 тульских водителей

Фото Юлии Гришиной

Сотрудники тульской Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло». На выездах из Тулы инспекторы ГИБДД проверяли наличие специальных удерживающих устройств в автомобилях, перевозящих маленьких пассажиров. Во время рейда юные участники дорожного движения получили в подарок тетради и раскраски, а водители — буклет с правилами перевозки детей в салоне автомобиля.

Несмотря на вечерний час пик, водители отнеслись к профилактическому рейду с пониманием:

Инна Афанасьева – У меня четверо сыновей. Старшему сейчас уже 18. Сейчас с тремя младшими едем поздравлять бабушку с 80-летием в пос. Стахановский. В дороге я всегда стараюсь максимально обезопасить детей: не превышаю скорость, езжу по правилам и обязательно пристегиваю детей. Их безопасность превыше всего!

Наталья Подшибякина – Моему сыну год и три месяца. Каждые выходные летом мы проводим на даче, она у нас в 25 км от Тулы. Когда мы собираемся куда-то поехать, то вопрос по поводу кресла не возникает — это его безопасность, сын самый важный человек в моей жизни! Малыш уже привык: не капризничает, ему в кресле удобно.

Андрей Фураев – Моя семья живет в Узловой, вот возвращаемся домой после отдыха в Алексине. У нас двое детей: старшему сейчас 8, младшему — 2. В основном с детьми ездим летом, как правило, на отдых. На дороге никогда не знаешь, чего ожидать, — можно встретить какого-нибудь неадекватного водителя. Самое главное — максимальная концентрация, не нарушать ПДД, ну и пристегивать детей, конечно. Дети всегда главные пассажиры.

В региональном ГИБДД подчеркивают, что летом и во время «бархатного сезона» нагрузки на дороги Тульской области возрастают в разы — путь на юг лежит по федеральным трассам, четыре из которых проходят через наш регион. Только за последние несколько недель в области увеличилось количество ДТП, в которых пострадали дети.

За два часа инспекторы выявили 6 водителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств, или же малыши не были пристегнуты ремнями безопасности. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 3000 рублей.

Профилактические акции, направленные на безопасность маленьких пассажиров, региональная Госавтоинспекция проводит регулярно.

Старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тульской области, старший лейтенант полиции Анастасия Гудкова:

Анастасия Гудкова — С 1 сентября инспекторы ГИБДД будут проводить профилактические мероприятия вблизи образовательных учреждений. Также сотрудники ГИБДД проводят беседы с родителями и педагогами и занятия с детьми в школах и детских садах. Безопасность детей в автомобиле целиком и полностью зависит от водителя.