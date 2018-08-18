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В Ясной Поляне проходит «Яблочная история»
Фото из архива Myslo.

В Ясной Поляне проходит «Яблочная история»

Гости мероприятия смогут заглянуть в теплицу, изготовить яблочный календарь, попробовать знаменитое варенье и прокатиться верхом по усадьбе Льва Толстого.

18 августа в музее-усадьбе Ясная поляна проходит праздник «Яблочная история».

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа:

  • Экскурсии по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу» (группы формируются в кассе музея);
  • Экскурсия «Сто первых растений» в яснополянской теплице (группы формируются в кассе музея);
  • Концерт фольклорного коллектива у Кучерской избы;
  • Тематические и народные игры для всей семьи;
  • Прогулки по усадьбе в экипаже и верхом;
  • Мастер-классы: валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика. Стоимость участия— 100 рублей;
  • Изготовление и дегустация яблочного варенья;
  • Дегустация яснополянской выпечки и блюд из специального яблочного меню.

Также все желающие смогут приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки, саженцы яблонь и кустарников, а еще сделать необычные фотографии в Кучерской избе (стоимость входного билета — 20 рублей для взрослых, 10 рублей для детей).

Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической информацией, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.

Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских проводятся до 15.30 (группы формируются в кассе музея; стоимость — 400 рублей). Вход в заповедник открыт до 17.00 (стоимость — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно).

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:09 0
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Ясная ПолянаТульская область

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