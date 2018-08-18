В Ясной Поляне проходит «Яблочная история»
Гости мероприятия смогут заглянуть в теплицу, изготовить яблочный календарь, попробовать знаменитое варенье и прокатиться верхом по усадьбе Льва Толстого.
18 августа в музее-усадьбе Ясная поляна проходит праздник «Яблочная история».
Гостей мероприятия ждет насыщенная программа:
- Экскурсии по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу» (группы формируются в кассе музея);
- Экскурсия «Сто первых растений» в яснополянской теплице (группы формируются в кассе музея);
- Концерт фольклорного коллектива у Кучерской избы;
- Тематические и народные игры для всей семьи;
- Прогулки по усадьбе в экипаже и верхом;
- Мастер-классы: валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика. Стоимость участия— 100 рублей;
- Изготовление и дегустация яблочного варенья;
- Дегустация яснополянской выпечки и блюд из специального яблочного меню.
Также все желающие смогут приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки, саженцы яблонь и кустарников, а еще сделать необычные фотографии в Кучерской избе (стоимость входного билета — 20 рублей для взрослых, 10 рублей для детей).
Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической информацией, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.
Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских проводятся до 15.30 (группы формируются в кассе музея; стоимость — 400 рублей). Вход в заповедник открыт до 17.00 (стоимость — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно).