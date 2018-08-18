В Ясной Поляне проходит «Яблочная история»

Фото из архива Myslo.

Гости мероприятия смогут заглянуть в теплицу, изготовить яблочный календарь, попробовать знаменитое варенье и прокатиться верхом по усадьбе Льва Толстого.

18 августа в музее-усадьбе Ясная поляна проходит праздник «Яблочная история».

Гостей мероприятия ждет насыщенная программа:

Экскурсии по заповеднику: «Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу» (группы формируются в кассе музея);

Экскурсия «Сто первых растений» в яснополянской теплице (группы формируются в кассе музея);

Концерт фольклорного коллектива у Кучерской избы;

Тематические и народные игры для всей семьи;

Прогулки по усадьбе в экипаже и верхом;

Мастер-классы: валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика. Стоимость участия— 100 рублей;

Изготовление и дегустация яблочного варенья;

Дегустация яснополянской выпечки и блюд из специального яблочного меню.

Также все желающие смогут приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки, саженцы яблонь и кустарников, а еще сделать необычные фотографии в Кучерской избе (стоимость входного билета — 20 рублей для взрослых, 10 рублей для детей).

Все музейные экскурсии в день проведения «Яблочной истории» будут дополнены тематической информацией, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.

Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских проводятся до 15.30 (группы формируются в кассе музея; стоимость — 400 рублей). Вход в заповедник открыт до 17.00 (стоимость — 100 рублей, детям до 16 лет — бесплатно).