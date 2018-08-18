Читатели Myslo собрали деньги на лечение и реабилитацию сбитой в Туле собаки

Фото из архива Myslo.

Myslo рассказывал историю собаки, сбитой на Косой Горе в Туле. Животное пролежало возле дороги больше суток, страдая от боли, голода и жажды. Врачи сделали неутешительный предварительный прогноз: перелом трёх лап, два из которых — сложные. Стоимость лечения — 25−30 тысяч рублей.

Мы обратились за помощью к читателям Myslo. И на нашу просьбу откликнулись больше ста человек.

За вечер, ночь и раннее утро наши читатели перечислили 53 647 рублей!

Это даже больше, чем нужно на операцию, а значит, их хватит ещё и на реабилитацию.

Спасибо всем! Все деньги пойдут на лечение и восстановление собаки.

Есть новости от врачей: контрольный рентген, который делается под наркозом, подтвердил перелом на одной лапе, а на другой показал сложный вывих. Все это сейчас исправляют на операции. По словам врачей, вывих ещё опаснее, есть шанс, что собака не будет наступать на эту лапу. Врачи делают все возможное, остальное зависит от организма животного.

После реабилитации этой бесконечно доброй и дружелюбной собаке будет нужна любящая семья