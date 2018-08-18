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Экс-нападающий французского «Ланса» Кристиан Лопес перейдет в тульский «Арсенал»
Фото livesport.ru.

Экс-нападающий французского «Ланса» Кристиан Лопес перейдет в тульский «Арсенал»

За прошедший сезон на счету футболиста 16 забитых голов.

Экс-форвард французского «Ланса» испанец Кристиан Лопес в ближайшее время станет игроком тульского «Арсенала», сообщает Sportbox.

Сейчас 29-летний форвард находится в статусе свободного агента. Испанский футболист пополнит состав российской команды до конца летнего трансферного окна.

За прошлый сезон на счету Кристиана Лопеса 16 голов и одна результативная передача.

Ранее испанец выступал также за «Аликанте», молодежную команду «Реала», «Хаддерсфилд Таун», «Бургос» и «Клуж».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:01 +1
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