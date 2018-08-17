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В Центральном парке Тулы состоится спартакиада ТОС
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Центральном парке Тулы состоится спартакиада ТОС

В мероприятии примут участие 36 команд, более 800 человек.

Спартакиада состоится в ЦПКИО им. П. П. Белоусова 18 августа, начало мероприятия – в 10.30. Цель мероприятия – развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений Тулы, привлечение внимание общественности к деятельности ТОС, занятиям физкультурой и спортом.

Участники будут состязаться в пляжном волейболе, бочче, домино, перетягивании каната, настольном теннисе, дартсе, городошном спорте, силовом многоборье, семейной эстафете, легкой атлетике.

В Туле работают 97 председателей ТОС, 465 старших по улицам, 1420 старших по домам, 130 старост населенных пунктов. Всего в этой сфере на общественных началах трудятся более 2000 туляков.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
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ТулаЦПКиО имени БелоусоваЦентральный парк

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