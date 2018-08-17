Тульский предприниматель построил автомойку на своем приусадебном участке

Фото министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Суд признал действия бизнесмена незаконными и приговорил его к административной ответственности.

Тульский предприниматель построил автомойку самообслуживания в деревне Большая Еловая Центрального округа. В ходе проверки министерства имущественных и земельных отношений региона выяснилось, что участок, на котором располагается мойка, предназначен для ведения личного подсобного хозяйства.

Собственник был привлечен к административной ответственности, а прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием об устранении выявленного нарушения.

Решением суда, вступившего в законную силу в июне 2018 года, действия правообладателя данного земельного участка признаны незаконными. Собственник земельного участка обязан в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу привести фактическое использование земельного участка в соответствие с установленным видом разрешенного использования.