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Под Новомосковском «бесправный» водитель устроил серьезную аварию
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Новомосковском «бесправный» водитель устроил серьезную аварию

Пострадали три человека, среди них – двое несовершеннолетних.

16 августа в 17.30 на 196-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» недалеко от Новомосковска 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен Пикассо».
 
Водитель «семерки» ранее был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗа и два его пассажира — 17-летний и 13-летний парни. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 0
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