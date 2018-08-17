Под Новомосковском «бесправный» водитель устроил серьезную аварию

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 августа в 17.30 на 196-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» недалеко от Новомосковска 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, по предварительной информации, выехал на встречную полосу и врезался в «Ситроен Пикассо».

Водитель «семерки» ранее был лишен прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗа и два его пассажира — 17-летний и 13-летний парни. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.