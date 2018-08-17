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Семейный фестиваль «Школодром-2018»: Ждем ваших заявок!

Семейный фестиваль «Школодром-2018»: Ждем ваших заявок!

Отправить их можно по электронной почте до 1 сентября. Также регистрация будет доступна 2 сентября в парке перед началом соревнований.

Приглашаем девчонок, мальчишек, их родителей, бабушек и дедушек на «Школодром-2018» — веселый праздник, посвященный началу учебного года. Он состоится 2 сентября в Центральном парке.
 
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка. Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
 
 
 
Команда, которая займет второе место, получит планшет, а за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник.
 
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.
 
что ждет туляков на празднике

Дорогие друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.

Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
 
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
 
Весь день участников празд­ника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
 
 
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
 
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
 
 
Для пап и мальчишек постарше будет развернута выставка оружия, которое используют современные полицейские. Лучшие полицейские региона продемонстрируют, как обезвредить вооруженного преступника, и расскажут, как надо учиться, чтобы стать сыщиком.
 
 
 
Для самых смелых и отважных участников полицейские подготовят полосу препят­ствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
 
Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
 
 
Официальные партнеры праздника
 

Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.

От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.

Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.

Для участников автосалон подготовит:

  • картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
  • активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
  • мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
  • зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.
 
На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!
 
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
 
Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.
 
И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей.
 
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!
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Жизнь Тулы и области
Туляков приглашают на «Школодром-2018»!
8 августа, в 17:00, 19 12275 3
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Главные тульские новости за день от Myslo.ru

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Завершается ремонт перекрытого участка по ул. Ложевой: фоторепортаж
Завершается ремонт перекрытого участка по ул. Ложевой: фоторепортаж
На площади Ленина в Туле сняли асфальт
На площади Ленина в Туле сняли асфальт
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