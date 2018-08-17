Семейный фестиваль «Школодром-2018»: Ждем ваших заявок!
Отправить их можно по электронной почте до 1 сентября. Также регистрация будет доступна 2 сентября в парке перед началом соревнований.
Приглашаем девчонок, мальчишек, их родителей, бабушек и дедушек на «Школодром-2018» — веселый праздник, посвященный началу учебного года. Он состоится 2 сентября в Центральном парке.
На площадке вокруг главного фонтана в парке развернется большая интерактивная развлекательно-обучающая площадка. Гвоздем праздника будет семейный баттл — соревнования семейных команд на 9 площадках. Задания на каждой — веселый урок на сообразительность, скорость выполнения и командную поддержку. Победителя семейного баттла ждет главный приз «Школодрома» — ноутбук.
Команда, которая займет второе место, получит планшет, а за третье место мы вручим сертификат в один из развивающих центров Тулы, чтобы веселой компанией отметить детский праздник.
Вы хотите проверить себя и свою семейную команду? Тогда быстрее регистрируйтесь для участия! Это просто — надо прислать письмо на news@myslo.ru с пометкой «ШКОЛОДРОМ-2018 ЗАЯВКА».
В письме надо указать ФИО и количество участников (2−4 человека, один обязательно школьник до 14 лет, он же капитан команды), написать название команды, ее девиз и краткую справку — кто участники баттла. Фото команды приветствуется. Заявки на e-mail мы принимаем до 1 сентября. А также непосредственно перед началом соревнований в парке 2 сентября с 13.00 до 13.30.
что ждет туляков на празднике
Дорогие друзья! На протяжении всего нашего праздника вас ждут увлекательные квесты и конкурсы, в которых можно выиграть множество призов от наших партнеров.
Компания «Ростелеком» проведет для всех желающих уроки безопасного интернета для детей и родителей. На интерактивной площадке «Ростелекома» всегда весело и интересно!
«Академия ШАГ» подготовила большую развлекательную программу для детей от 9 лет — IT-квест с участием роботов.
Весь день участников праздника будут радовать своими выступлениями лучшие тульские исполнители и танцевальные коллективы.
Вас ждут также мастера аквагрима, мастер-классы кузнечного и кулинарного дела. А детский центр Jumanji будет рад встретить гостей всех возрастов — для вас подготовят большой надувной батут и мягкую зону для самых маленьких. Веселые аниматоры проведут забавные конкурсы с розыгрышем ценных призов.
Для мальчишек и девчонок — любителей техники специалисты МЧС и УМВД привезут в парк спецтехнику — и все желающие смогут посмотреть и полазить по ней!
Для пап и мальчишек постарше будет развернута выставка оружия, которое используют современные полицейские. Лучшие полицейские региона продемонстрируют, как обезвредить вооруженного преступника, и расскажут, как надо учиться, чтобы стать сыщиком.
Для самых смелых и отважных участников полицейские подготовят полосу препятствий. Тех, кто придет к финишу первым, ждут призы, а всех участников — сюрпризы.
Ну и конечно, свои способности покажут четвероногие полицейские — собаки-сыщики.
Официальные партнеры праздника
Жилой комплекс «Петровский квартал». Жизнь с комфортом. ООО «Альянс-Строй», проектная декларация опубликована на сайте петровский-квартал.рф.
От «Петровского квартала» вас ждут ведущий и интересные игры нашего детства (городки, резиночки, классики, скакалки). Участникам — подарки и сувениры от партнера.
Автосалон «Лада Тула» на Рязанской.
Для участников автосалон подготовит:
- картонную фотозону самого народного автомобиля (элементы прорисовки LADA Granta, дорожные знаки, дорожка);
- активные игры от аниматора — гонщика из мультфильма «Щенячий патруль» (например, детский патруль, запутанные дорожки следов, ветровая пушка и другие);
- мастер-класс по созданию ароматизаторов: каждый желающий может попробовать сделать абсолютно любую композицию и смешать любимые запахи в один. Свою поделку можно будет получить в подарок.
- зону настольных игр для всей семьи, где можно будет отдохнуть и поиграть всей семьей или с друзьями (игры будут подобраны в зависимости от желания участвующих).
Все участвующие в конкурсах и викторинах получат подарки.
На празднике пройдет дегустация продукции Тульского мясокомбината. Приходите — будет вкусно!
Участников семейного баттла ждут подарки от сети книжных магазинов «Читай-город» — энциклопедии для детей, научная и художественная литература.
Творческий индустриальный кластер «Октава» приготовит для участников интересную викторину и захватывающий квест.
И интересные локации с настоящими роботами и ценными призами от Ikids.Su, школы программирования и робототехники для детей.
Ждем всех на веселый «Школодром-2018». Хорошее настроение, теплую погоду и классные призы гарантируем!
Галерея
15 августа, в 11:37, 6 2564 6
8 августа, в 17:00, 19 12275 3
Другие статьи по темам