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На площади Ленина в Туле сняли асфальт

На площади Ленина в Туле сняли асфальт

На участке площади производится замена асфальтобетонного покрытия.

Ремонт выполняет подрядная организация ООО СУ «Ламма» в рамках муниципального контракта по ремонту тротуара на ул. Советской.

В ходе проведения работ на ул. Советской на части тротуара будет уложена плитка (9,3 тыс. кв. м), а другую часть заасфальтируют (5,7 тыс. кв. м). Общая стоимость работ — 21,9 млн руб. Срок окончания выполнения ремонта — 1 сентября 2018 года. Гарантия на работы по контракту составляет четыре года.

По сообщению администрации Тулы, переустройство асфальтобетонного покрытия на пл. Ленина производится в связи с «ненормативным состоянием данного участка. В настоящее время производятся демонтажные работы. Ориентировочно работы завершатся в начале следующей недели».

Всего в этом году ремонт тротуаров запланирован на 62 объектах общей площадью 120 835, 97 кв. м. Работы полностью завершены на 23 объектах, ведется подготовка к их сдаче.

 

сегодня, в 17:00 0
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