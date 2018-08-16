В Тульской области пропал мужчина

В редакцию Myslo за помощью обратилась жительница Советска Галина Николаевна. Она рассказала, что 2 августа пропал ее сын — 37-летний Сергей Владимирович Ермаков.

По словам женщины, последний раз с Сергеем она разговаривала 1 августа. Сын сообщил, что находится в Щекино, он потерял документы и собирался идти в полицию писать заявление. С тех пор на связь он не выходит.

Особые приметы: рост 174 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы темно-русые.

Был одет: майка голубого цвета, шорты.

Особые приметы: татуировка на левой руке — птица с кинжалом.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего мужчины, звоните по телефону 8 (960) 614-90-32, Галина Николаевна или 02; 102.