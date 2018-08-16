Тульские школы заподозрили в необъективной сдаче Всероссийских проверочных работ

Фото: prouchebu.com.

Около 3-х тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Перечень таких образовательных организаций опубликован на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО).

В этот список вошли 29 школ Тульской области.

Алексин:

МБОУ «Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14»,

МБОУ «Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27»

Арсеньевский район:

«Пристанционная средняя общеобразовательная школа»

Богородицкий район:

МОУ «Средняя школа № 1»

МОУ «Средняя школа № 26»

МОУ «Центр образования № 10»

МОУ «Средняя школа № 17»

Веневский район:

МОУ «Грицовский центр образования имени Д. С. Сидорова»

Донской:

МБОУ «Центр образования № 4»

Ефремов:

МКОУ «Военногородская средняя школа № 18»

Ефремовская начальная школа

Кимовский район:

МКОУ «Новольвовская средняя общеобразовательная школа»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» им. Н. В. Кордюкова

Киреевский район:

МКОУ «Липковская средняя общеобразовательная школа № 2»

МКОУ «Красноярский центр образования»

Тула:

МБОУ «Центр образования № 50»

МБОУ «Центр образования № 32 им. генерала И. В. Болдина»

МБОУ «Центр образования № 13 им. Е. Н. Волкова»

МБОУ «Центр образования № 55 им. А. И. Миронова»

«Барсуковская школа имени А. М. Гаранина»

Новомосковск:

МКОУ «Центр образования № 10»

Суворовский район:

МКОУ «Чекалинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза А. П. Чекалина»

Узловский район:

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»

Чернский район:

МКОУ «Фёдоровская основная общеобразовательная школа»

Ясногорский район:

МОУ «Центр образования Иваньковский»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени С. В. Ишеева»

МОУ «Центр образования Ревякинский»

МОУ «Центр образования Тайдаковский».

Ведомство отмечает, что комплексный анализ собранных данных ВПР проводится второй год подряд. В прошлом году анализ выявил свыше 3 тысяч школ с необъективными результатами. Почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет — в 2017 и в 2018 году.

– К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году, — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

При анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

ВПР представляют собой контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных организациях по завершении обучения в каждом классе. Это итоговые контрольные работы, которые проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

В апреле-мае 2018 года ВПР проводились для учащихся 4-х, 5-х, 6-х и 11 классов. ВПР являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования: с момента их введения в 2015 году российские школьники написали более 33 миллионов проверочных работ.

В 2018 году ВПР проводили более 40,5 тысяч школ из всех регионов России, участие в них приняли почти 5 миллионов школьников.