В Тульской области объявлено метеопредупреждение

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 16 по 18 августа 2018 года по югу и юго-востоку Тульской области сохранится 4 класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или штрафу:

на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;

на должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей виновным грозит уголовная ответственность.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.