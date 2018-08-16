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В Тульской области объявлено метеопредупреждение
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлено метеопредупреждение

На юге и юго-востоке региона сохраняется IV класс пожарной опасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 16 по 18 августа 2018 года по югу и юго-востоку Тульской области сохранится 4 класс пожарной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные могут быть привлечены к административной ответственности — предупреждению или штрафу:

  • на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
  • на должностных лиц — от 6 000 до 15 000 рублей;
  • на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

В случае крупного материального ущерба, гибели или травмирования людей виновным грозит уголовная ответственность.

Главное управление МЧС России по Тульской области призывает жителей региона быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:20 0
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