В Березовой роще в Туле загорелся дом

Фото сообщества «Тула жесть».

16 августа утром в Туле загорелся дом №15 по ул. Маяковского. Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального МЧС, сообщение в «Единую службу спасения» о пожаре поступило в 9.42.

На место незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. Выяснилось, что огонь на крышу дома перекинулся с сарая, расположенного в трех метрах от него.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. На момент публикации новости открытое горение уже ликвидировано. Сейчас пожарные проливают дом.

Причины пожара выясняются.