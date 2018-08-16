Фото сообщества «Тула жесть».
В Березовой роще в Туле загорелся дом
На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.
16 августа утром в Туле загорелся дом №15 по ул. Маяковского. Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального МЧС, сообщение в «Единую службу спасения» о пожаре поступило в 9.42.
На место незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. Выяснилось, что огонь на крышу дома перекинулся с сарая, расположенного в трех метрах от него.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. На момент публикации новости открытое горение уже ликвидировано. Сейчас пожарные проливают дом.
Причины пожара выясняются.
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