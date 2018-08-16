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В Березовой роще в Туле загорелся дом
Фото сообщества «Тула жесть».

В Березовой роще в Туле загорелся дом

На месте происшествия работают пять пожарных расчетов.

16 августа утром в Туле загорелся дом №15 по ул. Маяковского. Как рассказали Myslo в пресс-службе регионального МЧС, сообщение в «Единую службу спасения» о пожаре поступило в 9.42.

На место незамедлительно выехали пять пожарных расчетов. Выяснилось, что огонь на крышу дома перекинулся с сарая, расположенного в трех метрах от него.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. На момент публикации новости открытое горение уже ликвидировано. Сейчас пожарные проливают дом.

Причины пожара выясняются.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:48 0
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