Тульские бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии вернулись из командировки с Северного Кавказа

Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

После краткосрочного отпуска росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории региона.

Бойцы СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области вернулись из командировки с Северного Кавказа. В родных стенах их встречали руководство регионального управления Росгвардии, коллеги, родные и близкие.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, в результате выполненных служебно-боевых задач по обеспечению законности и правопорядка в Северо-Кавказском регионе задержано 6 лиц подозреваемых в совершении преступлений, изъято более 85 боеприпасов, а также взрывчатые и наркотические вещества.

Бойцам ОМОН вручили очередные специальные звания, сотрудникам СОБР – ведомственные медали и знаки «За боевое отличие», «За отличие в службе II степени», а также удостоверение на право ношения «крапового берета».

После краткосрочного отпуска росгвардейцы приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.