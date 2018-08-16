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В Туле жильцы целого подъезда дома по ул. Калинина больше суток сидят без газа

В Туле жильцы целого подъезда дома по ул. Калинина больше суток сидят без газа

В чем причина, разбирался Myslo.

Жильцы дома №20, корп. 1 по улице Калинина уже больше суток сидят без газа. Вчера в пятом подъезде была плановая проверка оборудования сотрудниками АО «Тулагоргаз». Об этом жителей предупреждали заранее.

Однако после проверки газ так и не появился. На дверях подъезда повесили вот такое объявление:

– У нас не все жильцы подъезда были дома, когда приходили работники горгаза. Многие сейчас в разъездах — лето всё-таки; кто-то был в это время на работе. В итоге 20 квартир остались без газа — мы не можем ни поесть приготовить, ни помыться, — рассказывает корреспонденту Myslo жительница дома Елена.

По словам Елены, подобная ситуация была и в соседних подъездах.

За комментариями мы обратились в пресс-службу АО «Тулагоргаз»:

– В доме проводились работы по техническому обслуживанию газового оборудования согласно заключенным договорам с управляющими компаниями с временной приостановкой газа и проверкой герметичности газопроводов (опрессовка).

По ряду стояков в доме при проведении контрольной опрессовки — проверки газопровода под давлением — прибор показал, что давление падает, а значит газопровод негерметичен.

Для выявления причин утечки газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование.

Объявление о проведении технического обслуживания газового оборудования размещаются заранее на подъездах, информация о данных работах направляется в УК за 20 дней. Кроме того, если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения технического обслуживания, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера. Данная информация также указана в объявлениях и на сайте компании.

Подобная ситуация была недавно на улице Шухова. Тогда жители оставались без газа больше двух суток.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:04 +2
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