Алексей Дюмин обсудил с Юлией Шойгу ход проекта «Научись спасать жизнь!»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область стала пилотным регионом в этом проекте, уже проведено более 40 различных акций.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу. На встрече обсуждалась реализация Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» в нашем регионе.

Старт проекту был дан 1 июля – Тульская область стала «пилотным» регионом. Цель проекта – обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях.

По словам главы региона, в регионе заключено 5 межведомственных соглашений, подготовлено 140 инструкторов, которые обучают слушателей. Проведено более 40 различных акций, в которых приняли участие свыше 90 тысяч человек. А 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи – школьники и студенты – смогут изучить основные правила оказания медицинской и психологической помощи людям.

Юлия Шойгу сообщила, что по поручению Владимира Путина МЧС России совместно с Министерством образования готовят новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. Алексей Дюмин отметил, что одним из важных разделов этой концепции станет оказание первой помощи пострадавшим: