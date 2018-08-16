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Алексей Дюмин обсудил с Юлией Шойгу ход проекта «Научись спасать жизнь!»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин обсудил с Юлией Шойгу ход проекта «Научись спасать жизнь!»

Тульская область стала пилотным регионом в этом проекте, уже проведено более 40 различных акций.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с директором Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлией Шойгу. На встрече обсуждалась реализация Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» в нашем регионе.

Старт проекту был дан 1 июля – Тульская область стала «пилотным» регионом. Цель проекта – обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях.

По словам главы региона, в регионе заключено 5 межведомственных соглашений, подготовлено 140 инструкторов, которые обучают слушателей. Проведено более 40 различных акций, в которых приняли участие свыше 90 тысяч человек. А 12 сентября в регионе состоится День оказания первой помощи – школьники и студенты – смогут изучить основные правила оказания медицинской и психологической помощи людям.

Юлия Шойгу сообщила, что по поручению Владимира Путина МЧС России совместно с Министерством образования готовят новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в школах. Алексей Дюмин отметил, что одним из важных разделов этой концепции станет оказание первой помощи пострадавшим:

Мы нацелены взаимодействовать по всем направлениям, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, смог в экстремальной ситуации оказать помощь пострадавшему.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 0
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