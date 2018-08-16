Как выбрать письменные принадлежности для школы: советы Роспотребнадзора

На что нужно обратить внимание при покупке ручек и линеек, чтобы учебный процесс стал для вашего ребенка комфортным и безопасным.

В преддверии нового учебного года родители массово закупают школьные принадлежности для своих детей. Правильный выбор канцтоваров сделает учебный процесс безопасным и комфортным.

К школьно-письменным принадлежностям относятся ручки, маркеры, линейки, карандаши, резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие аналогичные изделия, предназначенные для детей и подростков.

Особого внимания требует маркировка. Она наносится на изделие и обязательно должна содержать следующую информацию на русском языке:

наименование страны, где изготовлена продукция,

название и адрес изготовителя, импортера или дистрибьютора,

название и назначение изделия,

дата изготовления,

единый знак обращения на рынке (ЕАС);

срок службы продукции,

гарантийный срок службы (при необходимости),

товарный знак.

Любые школьно-письменные принадлежности должны быть безопасны для здоровья ребенка по органолептическим и санитарно-химическим, показателям. Интенсивность запаха изделий должна быть минимальной (не превышать 2 баллов). Изделия не должны оказывать местного кожно-раздражающего действия.

Для изготовления тетрадей и дневников используется писчая бумага, применение глянцевой бумаги не допускается. Простые карандаши по степени твердости лучше выбирать в диапазоне 3М – ТМ. Цветные карандаши по степени твердости должны быть в диапазоне 4М – 2М. Не допускается выкрашивание частиц стержня, и снижение интенсивности черты при письме.

Карандаши и ручки должны способствовать образованию у детей навыка письма при минимальном напряжении зрения и мышц кисти рук. Ручка должна удобно ложиться в руку ребенка, желательно иметь прорезиненные вставки или рифленую поверхность. Паста не должна пачкать бумагу.

Пластилин лучше всего купить на основе натуральных компонентов, которые уменьшают риск возникновения аллергии. Кроме того, он податлив и удобен для лепки. Ластики следует выбирать натуральные, без синтетических компонентов