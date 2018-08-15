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Тульским предпринимателям правительство области выдает льготные займы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским предпринимателям правительство области выдает льготные займы

Комплекс мер финансовой поддержки предусмотрен для туроператоров, социально ориентированных СМСП и предпринимателей в моногородах.

15 августа председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева рассказала журналистам о комплексе мер государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса (СМСП) в 2018 году.

Господдержка включает в себя:

  • систему льгот по налогообложению;
  • консультации и обучение по различным аспектам ведения бизнеса, имущественную поддержку;
  • поддержку экспортно ориентированных субъектов;
  • поддержку в области инноваций и производства;
  • финансовую и информационную поддержку.

В нынешнем году в Тульской области заключены соглашения о сотрудничестве с федеральными институтами развития малого и среднего предпринимательства (Фондом «Наше будущее» и Фондом поддержки социальных проектов). В региональной столице открыто отделение МСП Банка, созданного для льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

Также в 2018 году по поручению губернатора области Алексея Дюмина внедрены специальные меры поддержки приоритетных сфер предпринимательской деятельности — туризм, социально ориентированных СМСП и предпринимателей, работающих в моногородах.

Для последних введена специальная льготная ставка по микрозаймам, предоставляемым областным фондом поддержки малого предпринимательства, — 3% на сумму до 3 млн рублей и срок до 3 лет. Кроме того, хозяйствующие субъекты могут получить субсидию на компенсацию затрат на приобретение оборудования, транспортных средств по договорам лизинга. На эти цели предусмотрено около 8 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Для финансовой поддержки туристической отрасли предусмотрены:

  • микрозаймы по льготной процентной ставке — до 3 млн рублей под 6,25% годовых на срок до 3 лет;
  • поручительства (стоимостью 1% годовых) перед банками при отсутствии у субъектов бизнеса достаточного собственного залогового обеспечения.

Также для представителей туриндустрии пройдут тематические семинары и консультации.

В областном центре продолжается строительство нового здания регионального бизнес-инкубатора площадью 3 800 кв. м, рассчитанного на 200 рабочих мест.

Уже в сентябре планируется объединить все действующие организации на единой площадке.

В области разработан и утвержден Комплексный план противодействия «теневому» бизнесу в Тульской области на период 2018—2021 гг. Главная задача обеспечить выход бизнеса в легальную плоскость.

По итогам первого полугодия 2018 года количество экспортно ориентированных предприятий в области увеличилось на 44%.

За 7 месяцев тульские субъекты малого и среднего бизнеса заключили договоры с крупнейшими заказчиками на общую сумму 13,9 млрд рублей. Тогда как в 2017 году данный показатель составлял 10,3 млрд рублей.

На данный момент количество СМСП в Тульской области составляет 62 300, что на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:27 0
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