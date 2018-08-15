На трассе под Тулой Mercedes Sprinter столкнулся с легковушкой

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

По предварительной информации, в аварии пострадал один человек.

В 17.20 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 236-м километре трассы «Крым» в Щекинском районе.

Там столкнулись Geele Emgrand и грузовой Mercedes Sprinter. От удара обе машины съехали в кювет. К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Чтобы извлечь пострадавшего водителя из салона легковушки, спасателям пришлось применить специальный инструмент «Спрут». Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось восемь человек и две единицы техники.