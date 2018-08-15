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На «Газоне» туляков научат принимать решения и расскажут про пикник без шашлыка
Фото из архива MySlo

На «Газоне» туляков научат принимать решения и расскажут про пикник без шашлыка

В четверг на открытом пространстве тульского кремля гостей ждут мастер-классы, лекции и «Открытый микрофон».

В рамках спортивного блока в 10.00 пройдёт тренировка по системе калланетик + стретчинг с Дарьей Кораблиной. В 19 часов София Кораблина проведёт занятие по табате.

С 14.00 до 20.00, в игротеке «Газона» – традиционные «Монополия», «Имаджинариум», «Дневник авантюриста» «Манчкин» и другие настольные игры. А в 18.00 начнётся интеллектуальная игра «Врубильник».

На площадке «Неформальное образование» в 15.30 пройдёт тренинг «Как правильно принимать решения: приемы и техники». Затем состоится новое занятие клуба иностранного общения. Речь пойдёт об актёрском мастерстве и английской пьесе.

В 17.00 – мастер-класс по скетчингу. Необходима предварительная запись. В 18 часов – мастер-класс «Пикник без шашлыка: сэндвич и сморреброд, что это, и с чем их едят». Ведущий – Юрий Тынянкин, кулинарный обыватель, поставивший себе целью расширение гастрономического кругозора своих читателей и слушателей.

Также в 17.00 состоится экскурсия «Тула мистическая». Тайная и мистическая жизнь Тулы, места закладки древних кладов и многое другое. Сбор группы в 16.5 у инфо-центра проекта «Газон» в Тульском кремле. На сцене молодёжного пространства в 19.00 – битва DJ Mortal Combat от Радио Рекорд.

 


 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:17 0
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