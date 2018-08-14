новости
новости
Регистрация
За свалку на землях сельхозназначения администрация Веневского района заплатит 200 000 рублей
Фото vsevkurse.com.

За свалку на землях сельхозназначения администрация Веневского района заплатит 200 000 рублей

Администрация дважды пыталась оспорить это решение, но каждый раз получала отказ.

В мае этого года Россельхознадзор провел проверку соблюдения требований земельного законодательства в муниципальном образовании Центральное Веневского района Тульской области.

Специалисты ведомства выяснили, что в МО есть земельные участки сельхозназначения, границы которых не определены и права собственности не зарегистрированы. Администрация Центрального не выполняет комплекс мер по защите этих земель от деградации, а на площади 2,53 га находятся свалки отходов производства и потребления. Причем документов, которые разрешают отвод данных участков под размещение свалок, в администрации проверяющим предоставить не смогли.

Также на земельных участках отсутствуют трафареты, ограждения и знаки, запрещающие сброс мусора.

За выявленные нарушения администрация МО Центральное была привлечена к административной ответственности — штрафу 200 000 рублей.

Также в адрес администрации было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Однако администрация МО с решением Россельхознадзора не согласилась и обратилась в Веневский районный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления. Суд постановил в удовлетворении требований администрации Центрального отказать.

Не согласившись с вынесенным решением суда, администрация МО Центральное обратилась в Тульский областной суд с апелляционной жалобой. Постановлением Тульского областного суда решение Веневского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:57 +1
Другие статьи по темам
Событие
Неиспользуемые сельхозземлисудсвалкадеградация почв
Место
Веневский районТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле продолжается благоустройство Студенческого и Болдинского скверов: фоторепортаж
В Туле продолжается благоустройство Студенческого и Болдинского скверов: фоторепортаж
В Туле у «закладчика» нашли почти килограмм наркотиков
В Туле у «закладчика» нашли почти килограмм наркотиков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.