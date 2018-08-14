За свалку на землях сельхозназначения администрация Веневского района заплатит 200 000 рублей

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Администрация дважды пыталась оспорить это решение, но каждый раз получала отказ.

В мае этого года Россельхознадзор провел проверку соблюдения требований земельного законодательства в муниципальном образовании Центральное Веневского района Тульской области.

Специалисты ведомства выяснили, что в МО есть земельные участки сельхозназначения, границы которых не определены и права собственности не зарегистрированы. Администрация Центрального не выполняет комплекс мер по защите этих земель от деградации, а на площади 2,53 га находятся свалки отходов производства и потребления. Причем документов, которые разрешают отвод данных участков под размещение свалок, в администрации проверяющим предоставить не смогли.

Также на земельных участках отсутствуют трафареты, ограждения и знаки, запрещающие сброс мусора.

За выявленные нарушения администрация МО Центральное была привлечена к административной ответственности — штрафу 200 000 рублей.

Также в адрес администрации было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Однако администрация МО с решением Россельхознадзора не согласилась и обратилась в Веневский районный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления. Суд постановил в удовлетворении требований администрации Центрального отказать.

Не согласившись с вынесенным решением суда, администрация МО Центральное обратилась в Тульский областной суд с апелляционной жалобой. Постановлением Тульского областного суда решение Веневского районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения.