В Туле у «закладчика» нашли почти килограмм наркотиков

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Пролетарском округе Тулы сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России задержали 22-летнего жителя Кимовска.

По информации полицейских, мужчина снимал квартиру в Туле и занимался незаконным наркооборотом.

– В ходе досмотра у подозреваемого изъяты различные наркотические и психотропные средства – 344 г гашиша, 148 г мефедрона, 25 г МДМА, 209 г амфетамина, 19 г кокаина, 82 г марихуаны, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, подозреваемый получил наркотики для использования в качестве «закладки» и собирался сбыть их через один из интернет-магазинов.

В УМВД России по городу Туле возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый арестован.