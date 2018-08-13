В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу

Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в самом маленьком историческом городе России — Чекалине — пройдет межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс». Одной из частей фестиваля станет Межрегиональный турнир по пляжному футболу и волейболу.

Гостей праздника ждут мастер-классы по приготовлению самой вкусной ухи, фототворчеству и изобразительному искусству, фланкировке казачьей шашкой; квест-игра «По улицам старинного города»; ярмарка «Окское торжище»; тематические выставки; концерт с участием творческих коллективов из Тульской области и города Калуги; спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу; экскурсии по Чекалину; показ одежды в русском народном стиле; показ мультфильмов и ретро? фильмов; конкурс рыбаков на лучший улов.

Для детей будет работать специализированная тематическая игровая зона.

Программа межрегионального фестиваля культурного содружества «Окский плёс»: