В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу
Гостей праздника ждут тематические мастер-классы и большой концерт.
В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в самом маленьком историческом городе России — Чекалине — пройдет межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс». Одной из частей фестиваля станет Межрегиональный турнир по пляжному футболу и волейболу.
Гостей праздника ждут мастер-классы по приготовлению самой вкусной ухи, фототворчеству и изобразительному искусству, фланкировке казачьей шашкой; квест-игра «По улицам старинного города»; ярмарка «Окское торжище»; тематические выставки; концерт с участием творческих коллективов из Тульской области и города Калуги; спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу; экскурсии по Чекалину; показ одежды в русском народном стиле; показ мультфильмов и ретро? фильмов; конкурс рыбаков на лучший улов.
Для детей будет работать специализированная тематическая игровая зона.
Программа межрегионального фестиваля культурного содружества «Окский плёс»:
|
18 августа
|
10.00−21.00
|
Работа ярмарки-продажи «Окское торжище»
|
10.00−17.00
|
Работа зон мастер-классов:
|
10.00−14.00
|
Конкурс рыбаков «Ловись, рыбка!» на самый удачный улов
|
10.00−17.00
|
Выставка «Лихвинская старина» МБУК «Суворовский районный краеведческий музей»
|
10.00−21.00
|
Выставка ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», посвящённая 500-летию Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты
|
10.00−17.00
|
Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье»
|
10.00−19.00
|
Соревнования по пляжному футболу и волейболу
|
11.30 — 13.00
|
Деловая программа межрегионального фестиваля «Окский плёс»: круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия»
|
11.30 — 13.00
|
Интерактивная квест-игра по Чекалину «По улицам старинного города»
|
11.45 — 12.45
|
Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину
|
12.00−17.00
|
Работа детской игровой зоны (игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы)
|
13.30−14.00
|
Торжественная церемония открытия фестиваля
|
13.30
|
Сплав по Оке на байдарках
|
14.00 — 15.00
|
Лекция-диспут ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» «Неизвестные факты о Чекалине. Молодежь и краеведение»
|
14.00−15.30
|
Интерактивная квест-игра по Чекалину «По улицам старинного города»
|
14.00- 17.00
|
Концертная программа «Окский плёс»
|
14.30−15.40
|
Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину
|
16.00
|
Работа кинозала (показ мультфильмов и ретро-фильмов)
|
17.00−17.30
|
Показ одежды в русском народном стиле (коллективы Тульской области, Калуги и Москвы)
|
17.30−21.00
|
Выступление инструментальных ансамблей
|
21.00
|
Закрытие фестиваля. Фейерверк
|
19 августа
|
10.00−19.00
|
Соревнования по пляжному футболу и волейболу