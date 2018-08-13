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В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В ближайшие выходные на берегу Оки пройдет фольклорный фестиваль и турнир по пляжному футболу

Гостей праздника ждут тематические мастер-классы и большой концерт.

В ближайшие выходные, 18 и 19 августа, в самом маленьком историческом городе России — Чекалине — пройдет межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плёс». Одной из частей фестиваля станет Межрегиональный турнир по пляжному футболу и волейболу.

Гостей праздника ждут мастер-классы по приготовлению самой вкусной ухи, фототворчеству и изобразительному искусству, фланкировке казачьей шашкой; квест-игра «По улицам старинного города»; ярмарка «Окское торжище»; тематические выставки; концерт с участием творческих коллективов из Тульской области и города Калуги; спортивные соревнования по пляжному футболу и волейболу; экскурсии по Чекалину; показ одежды в русском народном стиле; показ мультфильмов и ретро? фильмов; конкурс рыбаков на лучший улов.

Для детей будет работать специализированная тематическая игровая зона.

Программа межрегионального фестиваля культурного содружества «Окский плёс»:

18 августа

10.00−21.00

Работа ярмарки-продажи «Окское торжище»

10.00−17.00

Работа зон мастер-классов:

  • мастер-класс «Пленэр художников»;
  • мастер-класс по фототворчеству;
  • кулинарный мастер-класс по приготовлению самой вкусной ухи;
  • мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству;
  • мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой

10.00−14.00

Конкурс рыбаков «Ловись, рыбка!» на самый удачный улов

10.00−17.00

Выставка «Лихвинская старина» МБУК «Суворовский районный краеведческий музей»

10.00−21.00

Выставка ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», посвящённая 500-летию Тульского кремля как начала возведения Большой засечной черты

10.00−17.00

Выставка приглашённых мастеров декоративно-прикладного творчества «Окское подворье»

10.00−19.00

Соревнования по пляжному футболу и волейболу

11.30 — 13.00

Деловая программа межрегионального фестиваля «Окский плёс»: круглый стол «Волонтерство в сфере сохранения культурного наследия»

11.30 — 13.00

Интерактивная квест-игра по Чекалину «По улицам старинного города»

11.45 — 12.45

Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину

12.00−17.00

Работа детской игровой зоны (игры, конкурсы, народные забавы, творческие мастер-классы)

13.30−14.00

Торжественная церемония открытия фестиваля

13.30

Сплав по Оке на байдарках

14.00 — 15.00

Лекция-диспут ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» «Неизвестные факты о Чекалине. Молодежь и краеведение»

14.00−15.30

Интерактивная квест-игра по Чекалину «По улицам старинного города»

14.00- 17.00

Концертная программа «Окский плёс»

  • выступления творческих коллективов Тульской области;
  • выступление самодеятельного коллектива «Калужская Тальянка»

14.30−15.40

Экскурсия по самому маленькому историческому городу России — Чекалину

16.00

Работа кинозала (показ мультфильмов и ретро-фильмов)

17.00−17.30

Показ одежды в русском народном стиле (коллективы Тульской области, Калуги и Москвы)

17.30−21.00

Выступление инструментальных ансамблей

21.00

Закрытие фестиваля. Фейерверк

19 августа

10.00−19.00

Соревнования по пляжному футболу и волейболу
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:52 +1
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Место
Суворовский районТульская область

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