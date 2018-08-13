Какие дома в Туле будут обесточены 14 августа

С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

ул. Металлистов, 2, 4, 6, 14, 18, 20, 7,

пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,

пер. Союзный,

ул. Союзная, 1,

пер. Благовещенский, 4,

ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18, 10,

пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,

16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),

17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),

18-й пр-д, 23-53,

23-й пр-д, 7,

24-й пр-д, 1-24,

25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,

28-й пр-д, 43, 56, 58,

ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),

ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,

ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),

ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 9,

ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,

1-й Тесницкий пр-д, 5,

2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,

ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,

п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,

4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,

ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,

ул. Малаховская, 3, 24,

ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,

21-й Горельский пр-д, 53,

ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.),

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),

ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),

ул. Максимовского, 25, 21-а,

ул. Металлургов, 41, 43-б, 43, 43-г, 41-б, 41-а, 43-а, 45-в,

ул. Приупская, 12-а,

ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 5, 7, 5-а, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4,

п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн),

Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,

ул. Чкалова, 14, 16,

п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.