Какие дома в Туле будут обесточены 14 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:
- ул. Металлистов, 2, 4, 6, 14, 18, 20, 7,
- пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
- пер. Союзный,
- ул. Союзная, 1,
- пер. Благовещенский, 4,
- ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18, 10,
- пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
- 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-53,
- 23-й пр-д, 7,
- 24-й пр-д, 1-24,
- 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
- ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 9,
- ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
- 1-й Тесницкий пр-д, 5,
- 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
- ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
- п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
- 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
- ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
- ул. Малаховская, 3, 24,
- ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
- 21-й Горельский пр-д, 53,
- ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
- ул. Максимовского, 25, 21-а,
- ул. Металлургов, 41, 43-б, 43, 43-г, 41-б, 41-а, 43-а, 45-в,
- ул. Приупская, 12-а,
- ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 5, 7, 5-а, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4,
- п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн),
- Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
- ул. Чкалова, 14, 16,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.
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