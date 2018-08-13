новости
новости
Регистрация
Какие дома в Туле будут обесточены 14 августа

Какие дома в Туле будут обесточены 14 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Металлистов, 2, 4, 6, 14, 18, 20, 7,
  • пер. Черниковский, 2-10 (чётн.), 1, 3,
  • пер. Союзный,
  • ул. Союзная, 1,
  • пер. Благовещенский, 4,
  • ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18, 10,
  • пос. Октябрьский: 12-й пр-д, 45-59, 47-а-56-а,
  • 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 23-53,
  • 23-й пр-д, 7,
  • 24-й пр-д, 1-24,
  • 25-й пр-д, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44,
  • 28-й пр-д, 43, 56, 58,
  • ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35,
  • ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.),
  • ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 9,
  • ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7,
  • 1-й Тесницкий пр-д, 5,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 2, 5, 8,
  • ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10,
  • п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-д, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а,
  • 4-й Фестивальный пр-д, 2, 4, 11, 6, 8, 9,
  • ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а,
  • ул. Малаховская, 3, 24,
  • ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24,
  • 21-й Горельский пр-д, 53,
  • ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.),
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.),
  • ул. Максимовского, 25, 21-а,
  • ул. Металлургов, 41, 43-б, 43, 43-г, 41-б, 41-а, 43-а, 45-в,
  • ул. Приупская, 12-а,
  • ул. Волкова, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 5, 7, 5-а, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 4,
  • п. Толстовские дачи: ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн),
  • Чапаевский пр-д, 15-а, 16, 14-а-21,
  • ул. Чкалова, 14, 16,
  • п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91,12-а.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:51 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричестваотключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В областном правительстве обсудили подготовку тульских школ к учебному году
В областном правительстве обсудили подготовку тульских школ к учебному году
Тульский пенсионер из-за тяги к спиртному стал жертвой ограбления
Тульский пенсионер из-за тяги к спиртному стал жертвой ограбления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.