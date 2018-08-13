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Тульский пенсионер из-за тяги к спиртному стал жертвой ограбления

Тульский пенсионер из-за тяги к спиртному стал жертвой ограбления

Пожилой мужчина распивал алкоголь с незнакомцем и лишился золотой цепочки.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 80-летний пенсионер распивал алкоголь в компании ранее незнакомого ему мужчины.

Будучи нетрезвым, злоумышленник сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку и скрылся. Полицейские установили личность и местонахождение грабителя – им оказался 35-летнеий неработающий ранее судимый туляк, проживающий поблизости.

Мужчина признался в содеянном, у него изъято похищенное. Полицейскими проводится дальнейшая работа по установлению всех деталей совершённого преступления.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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