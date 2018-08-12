Туляки: «В Мясново погибает лес!»
Жители Привокзального района обратились в редакцию Myslo.
Напомним, с деревьями в Туле в последнее время совсем беда. О том, что случилось с зеленью в центре города, Myslo писал здесь. Также вредители погубили практические все тульские каштаны: всему виной каштановая минирующая моль. По словам ведущего агронома по защите растений филиала ФГБУ Россельхозцентра по Тульской области Галины Ситниковой, появлению вредителей способствует климат. Причем у каждого дерева — свой вредитель.
Борьба с вредителями на деревьях — палка о двух концах. Например, для того чтобы избавиться от каштановой моли, деревьям делают инъекции. Но в таком случае существует риск того, что ядовитые вещества попадут в нектар, которым могут отравиться пчелы и другие полезные насекомые. А обычные опрыскивания инсектицидами могут оказаться небезопасными для людей.