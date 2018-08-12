Туляки: «В Мясново погибает лес!»

Фото Рады Корышевой.

Состоянием леса в Привокзальном районе Тулы озаботилась местная жительница Рада Корышева. Вот что она пишет:

- У нас в Мясново начал погибать лес. Я в нем часто гуляю и фотографирую, очень жаль его! В конце прошлого лета я заметила, что на деревьях завелись какие-то насекомые-вредители. Зелень засыхает, деревья гибнут.

Березы целы. Большая часть засыхающих деревьев: ясени и клены.

И таких деревьев становится все больше. Их, наверное, надо выпиливать и чем-то опрыскивать.

Речь идет о зеленом массиве в районе мясновского сквера и « Партизанской деревни ».

- В этом году к тем деревьям, которые повреждены, прилетало намного больше птиц, чем обычно. Птички там кого-то выклевывают из-под коры и с веточек. Но не знаю, по силам ли им будет очистить все? Все-таки, наверное нужна помощь человека.

Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением к тульским экологам. Помогите лесу выжить!