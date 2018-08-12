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Туляки: «В Мясново погибает лес!»
Фото Рады Корышевой.

Туляки: «В Мясново погибает лес!»

Жители Привокзального района обратились в редакцию Myslo.

Состоянием леса в Привокзальном районе Тулы озаботилась местная жительница Рада Корышева. Вот что она пишет:
 
- У нас в Мясново начал погибать лес. Я в нем часто гуляю и фотографирую, очень жаль его! В конце прошлого лета я заметила, что на деревьях завелись какие-то насекомые-вредители. Зелень засыхает, деревья гибнут.
Березы целы. Большая часть засыхающих деревьев: ясени и клены.
 
И таких деревьев становится все больше. Их, наверное, надо выпиливать и чем-то опрыскивать.
 
Речь идет о зеленом массиве в районе мясновского сквера и «Партизанской деревни».
 
- В этом году к тем деревьям, которые повреждены, прилетало намного больше птиц, чем обычно. Птички там кого-то выклевывают из-под коры и с веточек. Но не знаю, по силам ли им будет очистить все? Все-таки, наверное нужна помощь человека.
 
Myslo просит считать эту публикацию открытым обращением к тульским экологам. Помогите лесу выжить!
 
 

Напомним, с деревьями в Туле в последнее время совсем беда. О том, что случилось с зеленью в центре города, Myslo писал здесь. Также вредители погубили практические все тульские каштаны: всему виной каштановая минирующая моль. По словам ведущего агронома по защите растений филиала ФГБУ Россельхозцентра по Тульской области Галины Ситниковой, появлению вредителей способствует климат. Причем у каждого дерева — свой вредитель.

Борьба с вредителями на деревьях — палка о двух концах. Например, для того чтобы избавиться от каштановой моли, деревьям делают инъекции. Но в таком случае существует риск того, что ядовитые вещества попадут в нектар, которым могут отравиться пчелы и другие полезные насекомые. А обычные опрыскивания инсектицидами могут оказаться небезопасными для людей.

 

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